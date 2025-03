Lotofácil: aposta de cidade mineira leva mais de R$ 500 mil

Uma aposta simples, com 15 números, feita pelo canal eletrônico por um apostador de Ipatinga, no Vale do Aço, foi um dos quatro ganhadores do concurso 3332 da Lotofácil sorteado na noite desta sexta-feira (28).

Confira as dezenas: 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21.

Com o acerto das 15 dezenas, o apostador mineiro vai levar para casa R$537.640,91. Outros três ganhadores, que levaram o mesmo montante, são de Colorado do Oeste (RO) (2) e São Paulo (SP). Também foram apostas simples, de 15 números, feitas por canal eletrônico.

O próximo sorteio será neste sábado (1º) e a estimativa do prêmio é de R$ 1,7 milhão.