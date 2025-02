Mega-Sena: 17 apostas de Minas batem na trave e acertam a quina

Dezessete apostas de Minas Gerais acertaram 5 dezenas no concurso 2827 da Mega-Sena, mas não conquistaram o prêmio principal. O sorteio desta terça-feira (11) não teve ganhadores do prêmio máximo, e a Mega-Sena acumula para o próximo concurso, que acontecerá na quinta-feira (13), com prêmio estimado em R$ 53 milhões.

Os números sorteados nesta terça-feira (11) foram: 01 - 11 - 13 - 27 - 45 - 59.

Quina



Os mineiros que acertaram 5 números são das cidades de Araguari, Belo Horizonte, Bom Despacho, Capim Branco, Contagem, Formiga, Ibirité, Ipatinga, Iturama, Joaíma, João Monlevade, Teófilo Otoni e Varginha. Todos fizeram apostas simples, de 6 números, e receberam R$ 29.262,50 cada.

No total, 116 apostas no Brasil acertaram a quina.

A quadra teve 7.322 apostas vencedoras em todo o Brasil, com prêmios de R$ 662,27 por aposta, para quem acertou 4 dezenas.

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.