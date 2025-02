Lotofácil 3315: aposta de Minas fatura mais de R$ 1,5 milhão

Subeditor do portal UAI

Uma aposta de Iturama, no Triângulo Mineiro, acertou as 15 dezenas do concurso 3315 da Lotofácil, sorteado neste sábado (8/2), e ganhou R$ 1.564.958,77.

O prêmio inicial estava avaliado em R$ 5 milhões. O mineiro divide a bolada com uma aposta de Fortaleza (CE) e uma de Nossa Senhora da Glória (SE).

As dezenas sorteadas deste sábado foram: 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 21 - 24 - 25.

O próximo sorteio, com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, será realizado na segunda-feira (10/2).