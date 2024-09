A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, presa na quarta-feira (4/9) por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, teve a terceira tentativa de habeas corpus aceita e será liberada pela Justiça na tarde desta sexta-feira (6/9).

Deolane passou duas noites detida na Colônia Penal Feminina, em Recife. Quando foi detida, ela escreveu uma carta de próprio punho aos fãs, em que dizia que iria provar sua inocência. "A mãe tá enjaulada", afirmou ela no documento postado nas redes sociais.

A mãe da advogada, Solange Bezerra, também foi presa, suspeita de participação do mesmo esquema, que envolve a casa de apostas Esportes da Sorte. O esquema criminoso teria lavado R$3 bilhões em itens de luxo como carros e aeronaves.

No primeiro habeas corpus solicitado à Justiça, a defesa de Deolane afirmou que as medidas cautelares, como congelamento de bens, suspensão de porte de arma de fogo e recolhimento do passaporte seriam suficientes para garantir que a influenciadora não interferiria na investigação. O pedido foi negado e encaminhado para a 4ª Câmara Criminal.

Na prisão, Deolane passou duas noites em uma cela reservada das outras detentas, de acordo com a Secretaria de Administração Penintenciária e Ressocialização de Pernambuco.