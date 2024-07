Mega acumula e pode pagar R$ 47 milhões no próximo sorteio

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta terça-feira (16/7), o concurso 2749 da Mega-Sena, que teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 25 - 27 - 38 - 43 - 44.



O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



A Mega-Sena não teve ganhadores, e o prêmio, que seria de R$ 21 milhões, acumulou e vai a R$ 47 milhões para o próximo sorteio, marcado para quinta-feira (18/7).



Para a quina, 43 apostas acertaram cinco números, e cada ganhador recebe R$ 58.239,89. Uma delas é de Minas Gerais, feita em Itaúna.



Valor da aposta



A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5. De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860.

A Mega permite a seleção de até 15 dezenas, que fazem o valor superar R$ 22,5 mil, bem como multiplicam as chances de vitória em cinco mil vezes.