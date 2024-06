Os estudantes que se inscreveram no Enem 2024 e não fizeram o pedido de isenção de taxa de inscrição têm até esta quarta-feira (19), no horário de compensação bancária, para pagarem o valor de R$ 85 e garantirem a presença nos dias de provas.





Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), foram registradas o total de 5.055.699 solicitações de inscrições para o Enem deste ano. Mais da metade (2.731.757) não vai precisar pagar a taxa, porque teve a solicitação de isenção aprovada.

Assim, outros mais de 2 milhões precisam realizar o pagamento. Se você é um deles e ainda não pagou a taxa, tire suas dúvidas a seguir.

Onde imprimir o boleto de pagamento?





O boleto do Banco do Brasil no valor de R$ 85 é disponibilizado na página do participante. Inscritos devem acessar o sistema com login único do Gov.br para imprimi-lo.





Quais as formas de pagamento da taxa?





O boleto pode ser pago pelo código de barras em agências bancárias, aplicativos de bancos, lotéricas ou em caixas 24 horas dentro do horário de expediente bancário.





Outra forma é pagar por Pix. Neste caso, basta acessar o QR Code que consta no boleto.





Quando se dá a confirmação da inscrição?





A inscrição do estudante será confirmada assim que o pagamento for compensado pela agência bancária. Essa informação aparecerá na página do candidato.

Estudantes do Rio Grande do Sul precisam pagar a taxa?





Não. Devido à tragédia climática no estado, o governo federal decidiu isentar os moradores gaúchos da taxa de inscrição, inclusive nos casos em que a justificativa de ausência na edição de 2023 foi reprovada. Além disso, esses estudantes tiveram um prazo maior para se inscreverem. No caso, até a próxima sexta-feira (21).





Por que fazer o ENEM é importante?





O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior do país e em algumas instituições de Portugal, além de programas governamentais de financiamento e apoio ao estudante, como Fies, ProUni e Sisu.





O exame também é um dos critérios para receber uma parcela de R$ 200 do incentivo financeiro-educacional Pé-de-Meia, programa do Ministério da Educação destinado à permanência e à conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público.

Quando serão realizadas as provas?





As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. O edital com o cronograma e as regras para o Enem 2024 já foi publicado, detalhando os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo situações em que ele pode ser eliminado.





Assim como nos anos anteriores, o Enem será aplicado em todos os estados e no Distrito Federal. Os municípios de aplicação estão disponíveis no sistema de inscrição e no portal do Inep. No momento da inscrição, o estudante indicou onde desejava realizar o exame.





Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 20 de novembro no portal do Inep. Já os resultados individuais serão divulgados no dia 13 de janeiro de 2025 no mesmo site.