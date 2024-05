O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a economia do país, nesta quarta-feira (29/5), durante um evento sobre medidas de apoio ao Rio Grande do Sul.











“Quando eu falo da economia brasileira, eu sou teimoso em dizer que quem duvidar que a economia brasileira vai crescer vai quebrar a cara no fim do ano. É que o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) de abril gerou 240 mil empregos novos, ou seja, 32% maior do que abril do ano passado. Foram quase 911 mil empregos nos quatro primeiros meses do ano”, declarou Lula.

Situação no Rio Grande do Sul

De acordo com o último balanço divulgado nesta quarta-feira (29/5) pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o estado contabiliza 169 mortes provocadas pelas fortes chuvas e as enchentes desde o fim de abril, além de 44 desaparecidos e 806 feridos.