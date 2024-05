A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (22), os gêmeos idênticos Vilmar Rodrigues de Oliveira e Vilson Rodrigues de Oliveira. Eles são acusados de sequestrar a influenciadora Vandressa Verônica Sabino, e o amigo dela, Marlon Nascimento, na Zona Oeste.





De acordo com as investigações, Vandressa, conhecida como Índia Marley, saía de uma sessão de fotos em um hotel no Joá quando foi abordada pelos irmãos, em um veículo. Eles vestiam roupas e distintivos policiais, e agrediram as vítimas com coronhadas, levando-as em direção a Barra da Tijuca.





Policiais da Delegacia da Barra da Tijuca e da Delegacia Antissequestro receberam a denúncia. Os agentes localizaram Vandressa e Marlon em um motel, em Jacarepaguá.

Vandressa agradeceu o resgate nas redes sociais. “Obrigado por salvar a minha vida, obrigado por me fazer nascer de novo. Dentro daquele quarto eu vi Jesus Cristo”, compartilhou.







Com os gêmeos, foram apreendidos duas pistolas, cinco carregadores, munição, roupas táticas, distintivos, aparelhos de celular e o veículo utilizado na ação, um Ford Ecosport de cor branca. Vilmar e Vilson já eram investigados pela Delegacia Antissequestro, com ordem de prisão pendente.