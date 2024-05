Duas apostas de Além Paraíba, na Zona da Mata mineira, dividem com uma de Seropedica (RJ) o prêmio principal do Dia de Sorte 916, realizado nesta terça-feira (21/5). Cada uma recebe R$ 118.135,21.

Leia também: Mega-Sena acumula e vai a R$ 42 milhões; 2 apostas de Minas acertam a quina





O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo. As dezenas sorteadas foram: 02 - 04 - 06 - 14 - 17 - 25 - 28. O mês da sorte foi junho.



O próximo sorteio acontece na quinta (23/5), e o prêmio principal será de R$ 150 mil.