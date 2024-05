Corpo de Bombeiros atuando no incêndio em shopping do Rio

O Corpo de Bombeiros, conseguiram controlar um incêndio de grandes proporções ,na noite desta segunda-feira (30), no Shopping Aerotown, na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio.



De acordo com os militares do quartel da Barra da Tijuca, que foram acionados por volta das 19h20, as chamas atingiram o espaço Grand Caballero. Muitas pessoas ficaram apavoradas e correram. As chamas foram controladas após três horas depois.

Confira: Repórter da Globo é demitido após ser acusado de assédio sexual



Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. Ninguém ficou ferido.