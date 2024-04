Um jornalista da Inter TV, afiliada da TV Globo na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, foi demitido após ser denunciado por quatro colegas de trabalho por assédio sexual. As informações são do portal Rlagos Notícias.

A demissão do repórter Alexandre Kapiche aconteceu na última sexta-feira (26/4) e foi confirmada pelo diretor do canal, Rolf Danziger. A Inter TV disse que não comenta assuntos internos.

As quatro mulheres entregaram uma carta aberta na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio e detalharam como o repórter agia. De acordo com elas, o homem “esbarrava com suas mãos em partes íntimas” e “sempre buscava abraçar ou encostar em colegas de trabalho”. Uma das vítimas teria, inclusive, um vídeo comprovando o assédio.

A Deam de Cabo Frio abriu um inquérito para investigar o caso.

A esposa de Kapiche, Mayara Rodrigues, também repórter da Inter TV, defendeu o marido nas redes sociais. “Eu só tenho orgulho de você, meu amor! Hoje e sempre! Você é um homem íntegro e todos sabem disso! Eu te amo!”, escreveu na legenda de uma foto dos dois juntos.