A socialite Regina Lemos Gonçalves, 88 anos, acusa o ex-motorista, identificado como José Marcos Chaves Ribeiro, de mantê-la presa no próprio apartamento por mais de dez anos, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A mulher afirma que contratou o homem como motorista em 2010, mas ele alega que os dois viveram um relacionamento amoroso. À Justiça, José apresentou uma escritura de união estável registrada em 2021. Regina disse que não se lembra de ter assinado o documento. O caso foi divulgado no domingo (28/4), pelo programa Fantástico, da TV Globo.

No documento, há a informação de que Regina e José estavam em pleno uso das faculdades mentais. Além disso, foram apresentados dois laudos psiquiátricos sobre a saúde mental da socialite. Na escritura também consta que em caso de eventual incapacidade mental de um dos dois, deve ser nomeado como curador e representante legal o outro em detrimento de quaisquer outros já existentes. Familiares afirmam que Regina vivia isolada e sob efeitos de remédios.

"Uma pessoa coagida, drogada, dopada, com medo. Se mulheres jovens, atuantes na internet, elas sofrem esse tipo de assédio, imagina uma mulher clássica, da 'belle époque'?", diz Álvaro O'hara, estilista e amigo de Regina.



Em dezembro do ano passado, o ex-motorista entregou à Justiça um terceiro laudo, de outro psiquiatra, dizendo que Regina apresentava quadro de demência avançada com déficit cognitivo grave que a incapacitava para a prática dos atos da vida civil.



Em 2 de janeiro, Regina conseguiu sair do apartamento e procurou pelo único irmão vivo, que também mora em Copacabana. A família ficou assustada com o estado de saúde da socialite, entrou com pedido de proteção e a Justiça concedeu medida protetiva, que determina que José Marcos fique, no mínimo, 250 metros distante dela.



"Eu resolvi fugir. Resolvi pôr um final nisso. O dia que eu fui procurar a casa do meu irmão, falei, cheguei, eles assustaram. Eu havia emagrecido mais de 30 quilos. Estava osso puro", relatou Regina ao Fantástico.

No entanto, mesmo com a medida protetiva, o ex-motorista ganhou o direito de ser curador de Regina, além de administrar todo o patrimônio dela. A socialite é viúva e não tem filhos. Ela herdou a fortuna do marido, que morreu há 30 anos e era fazendeiro e empresário. A herança deixada pelo então marido foi US$ 500 milhões (cerca de R$ 2 bilhões).

Os advogados de Regina vão contestar a escritura de união estável entre ela e o ex-motorista. A família também quer afastar José da gestão do patrimônio da socialite. Após ter passado mais de dez anos isolada e presa no próprio apartamento, Regina quer viver e ver o show da Madonna na praia de Copacabana no próximo sábado (4/5). "Quero voltar a ser feliz. Porque pra mim tudo é festa", destacou.

O Correio não localizou a defesa de José Marcos. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.