Três mulheres foram presas em flagrante na a operação Infância Vendida, deflagrada na noite deste sábado (27) pela Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) e pela 16ª DP (Barra da Tijuca), contra a exploração do trabalho infantil. As acusadas foram detidas na Avenida Olegário Maciel, movimentada via na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



Segundo as investigações, as mulheres, de 30, 30 e 37 anos, usavam os próprios filhos menores de idade para vender balas e panos de prato em calçadas em sinais, além de instruí-los a pedir dinheiro na porta de estabelecimentos comerciais do bairro, enquanto acompanhavam o trabalho à distância, deixando-os em situação de vulnerabilidade.



“Eram crianças entre 2 e 12 anos. As pequenininhas eram usadas para sensibilizar, iam no colo das mais velhas quando vendiam os produtos e pediam dinheiro. Duas mulheres ficavam habitualmente sentadas em frente a uma drogaria da avenida, enquanto a terceira atuava em outro ponto da via, todas com crianças pequenas e adolescentes, que transitavam livremente”, disse a delegada Ana Carolina Lemos, titular da DCAV.



As crianças costumavam arrecadar uma média de R$ 250 em vendas por dia.



Com as suspeitas, os agentes da DCAV apreenderam os materiais vendidos pelos menores. Elas vão responder pelos crimes de maus tratos, abandono de incapaz, abandono intelectual e submeter criança ou adolescente a vexame ou constrangimento. As três foram encaminhadas ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.



Conscientização



Ao final da ação, agentes da DCAV distribuíram panfletos visando à conscientização contra a exploração de trabalho infantil e outros tipos de abuso contra criança e adolescentes.



O Conselho Tutelar também participou da ação no acolhimento dos menores em abrigos e contato de outros responsáveis.