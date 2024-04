Caso aconteceu em Quirinópolis, no Sudoeste de Goiás

Uma mulher roubou uma grávida, se arrependeu e confessou o crime à polícia. O caso aconteceu na madrugada da última quinta (25), em Quirinópolis, Sudoeste de Goiás. A suspeita disse que o roubo foi resultado de um desafio feito com amigos.

Vítima estava na calçada quando um carro parou ao seu lado. As cenas foram registradas por uma câmera de segurança. A suspeita saiu do veículo, deu uma rasteira na vítima e roubou carteira e celular. Em seguida, entrou no carro e fugiu.





Vítima está no quarto mês de gravidez. Após o assalto, ela passou por consulta médica. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da mulher e do bebê. Suspeita ligou para a delegacia para confessar o crime. A mulher disse que se arrependeu e deixou a carteira e o celular da vítima na rua. Os objetos foram recuperados pela polícia.





A mulher disse que seus amigos ofereceram R$ 500 se anunciasse um assalto para alguém na rua. Em seguida, teria cometido o roubo e a agressão contra a mulher grávida. A suspeita foi presa em flagrante por roubo qualificado.