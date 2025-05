Mega-Sena 2715: Uma aposta leva bolada de R$ 102 milhões; Veja a cidade

Uma aposta do Rio de Janeiro acertou as seis dezenas do concurso 2715 da Mega-Sena, realizado neste sábado (20/04), e levou sozinha o prêmio de R$ 102.128.925,42. Segundo a Caixa Econômica Federal, o ganhador fez um aposta simples, de seis números.

O ganhador tem o costume de jogar as dezenas, já que foi uma aposta da Teimosinha - modalidade em que o palpite é repetido por vários concursos. A Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 07, 19, 25, 46, 50, 53.

Além do vencedor do prêmio milionário, 145 apostas acertaram a quina e levaram R$ 40.570,78 cada. Outros 8.367 acertaram a quadra e cada um dos vencedores faturou R$ 1.004,41.



O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (23/04). O prêmio estimado é de R$ 3,5 milhões.



Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.