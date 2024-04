Policia Civil entra na Justiça para que PM entregue câmeras de agentes do caso do Porsche

A Polícia Civil entrou com pedido na Justiça de São Paulo para que a Polícia Militar entregue as imagens de câmeras corporais dos PMs que prestaram socorro no acidente causado por Fernando Sastre Andrade Filho, 24, que conduzia um Porsche e matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, 52.





Procurada, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirma que as "imagens serão fornecidas, como de costume, para a análise da Polícia Civil". E afirma que as investigações estão em andamento e que o caso está sob segredo de Justiça.





A colisão aconteceu na avenida Salim Farah Maluf por volta das 2h do dia 31 de março. Fernando perdeu o controle do Porsche e colidiu na traseira de um Renault Sandero, de acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência. Atingido, Ornaldo foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal do Tatuapé, onde morreu.

Fernando Sastre foi indiciado criminalmente por homicídio doloso, lesão corporal e fuga de local de acidente. O dono do Porsche se apresentou na delegacia mais de 30 horas após o acidente.





O Ministério Público afirma que a mãe de Fernando, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, tentou atrapalhar as investigações. De acordo com a Polícia Civil, o condutor do Porsche foi levado do local do acidente no carro da mãe sob a alegação de que seria atendido no hospital São Luiz. Com isso, os PMs que atenderam a ocorrência não aplicaram o teste do bafômetro.





O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, já disse que a PM que está apurando se houve erro por parte dos policiais militares ao permitir que ele fosse socorrido pela mãe.





Testemunhas do caso foram ouvidas, como a namorada de Fernando, o amigo que estava com ele no carro e a namorada do amigo ?os dois casais estavam juntos na noite do acidente. Enquanto a namorada de Fernando nega que ele tenha consumido bebida alcoólica, os amigos afirmam que todos beberam horas antes da colisão.





Também foram ouvidas pessoas que viram o acidente. Elas disseram à polícia que Fernando estava com semblante embriagado, olhos vermelhos, que cambaleava e que ele vomitou após o acidente.





Agora, a polícia analisa imagens dos estabelecimentos em que Fernando esteve antes da batida para verificar se o jovem bebeu.





A Folha de S.Paulo teve acesso ao inquérito com informações sobre onde Fernando e os amigos estiveram naquela noite ?eles foram jantar e depois seguiram para uma casa de pôquer. Em um dos estabelecimentos o grupo consumiu oito drinques chamado Jack Pork ?feito com uísque, licor, angostura e xarope de limão siciliano? e uma capirinha de vodca.





Também foram consumidos água, um torresmo, um bolinho de costela, um hambúrguer e outros dois salgados. O total gasto foi de R$ 620. No inquérito é dito que ainda não é possível confirmar se há imagens de Fernando ingerindo bebida alcoólica, mas que existe essa possibilidade.





A Justiça de São Paulo negou dois pedidos de prisão de Fernando. No último, do dia 8 de abril, foram estabelecidas medidas cautelares, como pagamento da fiança, entrega do passaporte, celular, proibição de sair da área de jurisdição da vara e de contatar testemunhas do caso ?ele já pagou uma fiança de R$ 500 mil e entregou o passaporte e o celular para a polícia.