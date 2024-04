Ailton Krenak, primeiro indígena no quadro da ABL desde sua fundação, e Gilberto Gil

Durante posse na Academia Brasileira de Letras (ABL), na noite desta sexta-feira (5/4), o escritor, filósofo e ativista Ailton Krenak invocou os 305 povos indígenas a receber com ele os símbolos de acadêmico. O também imortal Gilberto Gil parabenizou o agora colega e disse ser um momento emocionante. "Uma voz fundamental para nossa cultura. Certamente será um grande acadêmico!", escreveu nas redes sociais.



Pelas redes sociais a atriz e escritora Fernanda Montenegro também comemorou. "Que alegria assistir à posse de Ailton Krenak na Academia Brasileira de Letras. 500 anos. Finalmente".

Krenak passa a ocupar a cadeira 5, após ser eleito por 23 votos. Ele é o primeiro indígena no quadro da ABL desde sua fundação, em 1897. A posse do pensador contou com a presença de Margareth Menezes, ministra da Cultura, Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, e a presidente da Funai, Joenia Wapichana.

Depois de assinar o diploma, Ailton Krenak recebeu o colar de Fernanda Montenegro; a espada de Arnaldo Niskier; e o diploma de Antônio Carlos Secchin.