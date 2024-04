Uma jovem carioca chamada Livia Voi, de 23 anos, tornou-se viral nas redes sociais após ser confundida com a herdeira catarinense Livia Voigt. Apesar da semelhança nos nomes, Voigt possui um patrimônio estimado em US$ 1,1 bilhão (R$ 5,56 bilhões) e, aos 19 anos, é considerada a bilionária mais jovem do mundo. Curiosamente, ambas também são estudantes de psicologia.

eu n estava entendendo pq 500 pessoas estavam pedindo pra me seguir no instagram de 1 em 1min QUANDO DE REPENTE pic.twitter.com/tOSUQ5eEoP — livia (@livia_voi) April 3, 2024



Livia compartilhou a situação em uma postagem no X, antigo Twitter, onde expressou sua surpresa com o repentino aumento de seguidores em seu perfil do Instagram. “Eu não tava entendendo por que 500 pessoas estavam pedindo para me seguir no Instagram de 1 em 1 minuto”, escreveu ela na postagem, que rapidamente acumulou mais de 4,3 milhões de visualizações.



Na publicação, a jovem incluiu capturas de tela dos pedidos que estava recebendo em sua caixa de entrada do Instagram. Entre as mensagens compartilhadas, Raíssa Lacerda, uma vereadora de João Pessoa pediu para Livia “ajudar pessoas humildes”.



Foi por meio dessa interação que Livia descobriu sobre a existência de sua xará bilionária. “Como você achou o meu perfil?”, questionou a estudante. Em resposta, a vereadora enviou capturas de tela de artigos que mencionavam a bilionária.