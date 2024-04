Nesta sexta-feira (29/3), o renomado jornalista Roberto Godoy faleceu aos 75 anos em Campinas (SP), após uma batalha contra o câncer nos últimos meses.



Roberto Godoy se destacou no jornalismo brasileiro, recebendo o prestigiado Prêmio Esso por sua reportagem “Nasce o primeiro computador da América Latina”, veiculada no Correio e no Estadão.



Conhecido por sua expertise em temas de Defesa, Godoy tornou-se referência como repórter cobrindo assuntos de segurança, armamentos e conflitos globais, estabelecendo-se entre os principais jornalistas do setor no Brasil e no mundo.



Desde os anos 80, Godoy acompanhou de perto todos os principais conflitos internacionais, sendo sua última contribuição para o Estadão uma análise sobre as tensões entre Venezuela e Guiana.



Com informações de SBT News