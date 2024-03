A Caixa sorteou nessa quarta-feira (27/3) os concursos da Lotofácil 3064, Quina 6401, Lotomania 2602, Super Sete 525 e +Milionária 133. Vinte e duas apostas de Minas Gerais acertaram 14 dos 15 números da Lotofácil e levaram cada o prêmio de R$1.658,29.

As apostas foram realizadas nos municípios de Alterosa, Belo Horizonte, Buritizeiro, Divinópolis, Frutal, Ibirité, Ipatinga, Itajubá, Itaú de Minas, Lagoa Santa, Manhuaçu, Mariana, Passos, Patos de Minas, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Santo Antônio do Aventureiro e Uberlândia.

Belo Horizonte teve três apostas que ganharam o prêmio secundário, enquanto Frutal e Passos tiveram duas cada. Ao todo, 189 apostas acertaram 14 dezenas e vão faturar. Ninguém acertou as 15 dezenas. O prêmio acumulado para o sorteio desta quinta (28/3) é de R$ 4 milhões.

As dezenas apuradas na noite dessa quarta no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo, foram: 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 23 - 25.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.