Ayla brinca com boneca, ainda no hospital em Petrópolis (RJ), de onde saiu nesta terça-feira (26/3)

A menina Ayla, de cinco anos, que ficou 15 horas soterrada após o prédio em que ela vivia com a família vir abaixo depois de um deslizamento de terra, no bairro Independência, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (26).

Na saída da menina, no Hospital Santa Teresa, Familiares comemoraram a saída da menina do Hospital Santa Teresa. Ela perdeu o pai, a mãe, o irmão de nove anos e a avó de 67 anos.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o pai de Ayla morreu abraçado com ela. O abraço dele, inclusive, a protegeu dos escombros.

A chuva segue atingindo a cidade de Petrópolis nesta terça-feira (26). Já foram registradas quedas de barreiras no bairro Araras.

Diversas vias também ficaram alagadas em Nogueira e Bingem. Os moradores estão apreensivos com a intensidade da chuva na região.

A forte chuva da última sexta-feira (22), deixou quatro pessoas mortas e cinco feridas e cerca de 530 desabrigados.

A Defesa Civil do município informou que desde sexta (22), os agentes foram acionados para 940 ocorrências.

Também foram registrados, 580 deslizamentos de terra na cidade.

Chuva provoca mais uma morte no Estado

Subiu para nove o número de mortos por conta das chuvas no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (26), a casa de Davi da Silva, de 60 anos, desabou no Rio Sarapuí, na Rua Marechal Castelo Branco, em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Davi chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Chegou a ser operado, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.