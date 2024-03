Quatro pessoas foram soterradas em um deslizamento de terra em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (22/3). A cidade está em alerta: houve ao menos 35 deslizamentos. As vítimas seriam da mesma família: mãe e três filhos.

Leia: RJ: por causa da chuva, prefeitura pede que população não saia de casa

De acordo com o G1, até o início da noite duas pessoas já haviam sido resgatadas, e as buscas continuavam. Todo o estado está em aviso de “grande perigo” para chuvas fortes até o domingo (24/3).

Nas redes sociais, usuários compartilharam vídeos de desmoronamentos e enchentes em Petrópolis. Mais cedo, o Rio Quitandinha transbordou e interditou ruas do centro histórico da cidade.

Trânsito interditado

As fortes chuvas que atingem o estado fluminense interromperam o trânsito de veículos da capital para as cidades serranas de Petrópolis e Teresópolis, atendidas pelas rodovias BR-040 e BR-116. Segundo o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as duas cidades enfrentam risco de deslizamento.

Por volta das 17h, a interdição era total no pedágio da rodovia BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Petrópolis, na Região Serrana, KM 102, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF/RJ). A concessionária Concer (Cia. de Concessão Rodoviária) recomenda aos usuários da BR-040 que não trafeguem pela rodovia, enquanto a tempestade não cessar.

A Concer alerta que deve-se evitar, em especial, a serra de Petrópolis, onde já ocorreu deslizamento de terra na pista de subida, devido à chuva extrema, deixando o KM 94 parcialmente1 interditado. Quem quiser obter informações atualizadas da rodovia pode ligar para o número gratuito 0800 2820040.

Morte de banhista

Um homem morreu, nesta sexta-feira, depois de ser atingido por um raio em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, também no Rio de Janeiro. Segundo a prefeitura, o nome da vítima é Kelwen Ramos, e a ocorrência foi nas Praias do Pontal do Atalaia. O local havia sido interditado horas antes. A Defesa Civil informou que a polícia foi acionada e o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, depois da perícia.

Outras duas pessoas ficaram feridas por causa da descarga elétrica e foram encaminhadas para o Hospital Geral de Arraial do Cabo. A primeira delas foi identificada como Felipe Júlio, de 21 anos. A segunda, Victor Gabriel Dutra Nonato, de 29 anos. O estado de saúde dos dois é considerado estável.

A Defesa Civil do Estado do Rio orienta a população a ter cuidados específicos em dias de chuvas fortes, com raios e trovões. A informação é de que a corrente do raio pode causar queimaduras graves e danos ao coração, pulmões, sistema nervoso central e outras partes do corpo.

Deslizamento em Nilópolis

Três pessoas sofreram ferimentos leves depois do desabamento de uma casa em Nilópolis, na Baixada Fluminense. A prefeitura informou que elas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Equipes de Serviços Públicos (Semserp) e da Defesa Civil estão retirando os restos do imóvel, que fica na beira do Rio Sarapuí, na Chatuba, divisa de Nilópolis com Mesquita.



(Com informações de Agência Brasil)