Na manhã desta sexta-feira (22/3), um homem foi preso na Rodoviária do Plano Piloto de Brasília após importunar sexualmente uma mulher em um ônibus de Planaltina (DF). Ele tentou fugir, mas foi dominado por passageiros e encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia, conforme informou a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ao Correio Braziliense.

Uma testemunha que estava no ônibus relatou que escutou o grito de uma pessoa pedindo ao motorista que abrisse a porta porque havia um "tarado" no coletivo. Quando percebeu que o aviso vinha de onde a cunhada dele, de 23 anos, estava sentada, foi em direção a ela e a viu chorando. Nesse momento, notou que ela havia sido assediada e que outros homens já estavam em volta do suspeito, de 35 anos.





Questionado sobre o ato, o suspeito pediu desculpas, mas foi agredido por dois passageiros. A informante contou que, nesse momento, com raiva, também deu dois empurrões no homem. O motorista parou o ônibus em frente ao posto da Polícia Militar do DF (PMDF), na Rodoviária do Plano Piloto, e o assediador foi preso.