Um policial militar de São Paulo foi punido com a cassação de porte de armas após aparecer em vídeos íntimos vazados usando a arma da corporação como brinquedo sexual. As gravações foram vazadas nas redes sociais e em um aplicativo de mensagem.

De acordo com o g1, os vídeos mostram o PM durante o ato sexual com ao menos outras duas pessoas. Em um momento, ele usa o revólver com uma das pessoas, enquanto a terceira grava. Um outro vídeo mostra o objeto sendo manuseado por um terceiro.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o PM foi identificado e que “as medidas cabíveis serão adotadas, conforme determinam a Lei e o regulamento disciplinar da instituição”.



Confira a íntegra nota da SSP-SP:

"A PM identificou o policial que aparece nos vídeos e cassou seu porte de armas. Uma apuração preliminar foi instaurada para investigar o uso indevido de equipamentos da corporação e as circunstâncias relativas aos fatos. As medidas cabíveis serão adotadas, conforme determinam a Lei e o regulamento disciplinar da instituição."