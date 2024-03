A polícia civil investiga a denúncia de agressão cometida por um homem contra uma moradora de Vicente Pires, no Distrito Federal. Natália Ferreira acusa seu ex-companheiro Johnny Damasceno de atacá-la, na sexta-feira (1/3) da semana passada (vídeo abaixo), por ele estar inconformado com o fim do relacionamento. Segundo ela, o rompimento aconteceu no dia anterior (29/2).

Natália relatou ao Correio que, enquanto estavam juntos, trabalhavam com uma máquina de bronzeamento que Damasceno havia comprado. Ela afirmou que sua parte estava sendo paga com a operação do equipamento durante sessões a clientes, função que apenas ela fazia. "De tudo o que eu atendia (faturava), 30% ficavam com ele, que veio sexta com o objetivo de quebrar a maquina”, disse Natália, nesta sexta-feira (8/3), Dia internacional da Mulher.

Segundo ela, o homem ainda arrombou o portão da casa dela. ”Quando ele chegou, falei que estava atendendo uma pessoa. Ele, então, mandou a cliente sair da sala e falou que a máquina era dele, e a quebrou com chutes”, lembrou.

“Quando eu o vi fazendo aquilo, peguei uma barra de ferro e pensei em quebrar o carro dele. Não queria que ele fosse embora, queria que a polícia chegasse e o pegasse em flagrante”, explicou a denunciante, que acrescentou haver sofrido agressões na frente de seu filho de oito anos.





Sobre o relacionamento iniciado em meados de 2020, Natália afirmou que foi marcado por agressões físicas e verbais, inclusive sendo atropelada por Damasceno, certa vez, quando tiveram um desentendimento. Ela registrou boletim de ocorrência pelo que aconteceu semana passada e obteve da Justiça medida protetiva contra o acusado.

“Estamos aguardando o laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML). Foi instaurado inquérito policial, a vítima foi ouvida e agora vamos intimar o suposto autor para prestar declarações do que está sendo alegado”, disse o delegado Pablo Aguiar, da 38ª Delegacia de Polícia, em Vicente Pires. O também delegado Diogo Carneiro acrescentou ao Correio que Damascendo será escutado na semana que vem e que as apurações dos agentes serão enviadas ao Ministério Público.

Johnny Damasceno se comunicou com Correio por nota. Ele afirmou que a versão da ex-companheira sobre o ocorrido não condiz com a verdade. “Não houve qualquer agressão da minha parte. Houve sim a contenção da Sra. Natália, que estava quebrando o meu automóvel com um objeto de ferro”, escreveu.

“Todas as comprovações e esclarecimentos serão demonstrados na esfera policial e judicial, dado o sigilo relativo a fatos ocorridos no âmbito familiar. Estou à disposição das autoridades policiais, da Ordem dos Advogados do Distrito Federal e do Judiciário para apresentar a verdade real dos fatos”, garantiu.