Um bolão de Goiânia (GO) ganhou o prêmio de R$ 206.475.189,75 do concurso 2.696 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (5), em São Paulo.



Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 04 - 13 - 18 - 39 - 55 - 59.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os jogos foram realizados em uma casa lotérica da capital goiana. A aposta tinha 10 números, em um bolão com 24 cotas.



Leia também: Mega-Sena 2696 e outras loterias: números sorteados (5/3)

O prêmio sorteado hoje (5) é o quarto mais alto da história do concurso da Mega. O maior prêmio regular já pago foi em 1º de outubro de 2022, no concurso 2.525, quando duas apostas ganhadoras dividiram R$ 317.853.788,53. Naquela ocasião, a Mega estava acumulada havia 14 concursos consecutivos.

O próximo concurso da Mega será realizado na próxima quinta-feira (7), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.



A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa. A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões.

Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

A quina teve 287 apostas ganhadoras e cada uma levou R$ 39.392,16. Já a quadra, teve 16.669 vencedores: R$ 968,91.

Atraso

Poucas horas antes do sorteio da Mega-Sena 2696, nesta terça-feira (5/3), o site e aplicativo para apostas de Loterias da Caixa Econômica Federal saíram do ar. O sorteio do prêmio de R$ 205 milhões estava previsto para às 20h (horário de Brasília) pelo canal do YouTube, mas não ocorreu no horário.