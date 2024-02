Um motorista que dirigia um veículo modelo Ford Ka, de cor preta, tentou invadir o Palácio da Alvorada, em Brasília, na manhã deste sábado (24). De acordo com informações obtidas pela reportagem, o motorista começou a acelerar na altura do Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República.

Seguranças que estavam no local, do Exército e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) reagiram e efetuaram disparos. No entanto, não conseguiram conter o veículo.

Leia também: Lideranças do bolsonarismo temem perder controle sobre manifestantes em ato



Ele seguiu até a entrada do Alvorada, redebeu novos disparos e passou por cima de uma barreira com pinos, onde os pneus foram perfurados. O motorista então retornou e conseguiu sair do local, mesmo com o carro danificado.



As autoridades fazem uma busca para tentar encontrar o veículo e identificar o motorista. O caso ocorreu por volta das 6 horas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava no local. A movimentação segue normal no Palácio.