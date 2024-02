Quase 4 milhões de pessoas viram uma publicação no X que afirma que o Gmail, plataforma de e-mails da Google, será desativado em 1º de agosto. O post deixou as pessoas preocupadas nesta quinta-feira (22/2), mas não passa de uma pegadinha.

this is insane. I hate this company pic.twitter.com/pXBRezPAyX — Daniel (@growing_daniel) February 22, 2024

Um usuário da rede social publicou um print de um suposto comunicado da empresa, anunciando o encerramento da funcionalidade. “Entramos em contato para compartilhar uma atualização importante sobre o Gmail. Depois de anos conectando milhões de pessoas em todo o mundo, possibilitando uma comunicação perfeita e promovendo inúmeras conexões, a jornada do Gmail está chegando ao fim. A partir de 1º de agosto de 2024, o Gmail será oficialmente desativado, marcando o fim de seu serviço. Isso significa que, a partir desta data, o Gmail não oferecerá mais suporte para envio, recebimento ou armazenamento de e-mails”, diz o anúncio.

O comunicado falso ainda inclui uma justificativa da decisão de acabar com a ferramenta. “A decisão de encerrar o Gmail foi tomada considerando cuidadosamente o cenário digital em evolução e nosso compromisso em fornecer soluções inovadoras e de alta qualidade que atendam às necessidades de nossos usuários. Num espírito de progresso e adaptação, estamos a concentrar os nossos recursos no desenvolvimento de novas tecnologias e plataformas que continuarão a revolucionar a forma como comunicamos e interagimos online”, continua o aviso.

O perfil ainda escreveu na legenda que achava a decisão insana. “Eu odeio essa empresa”, disse. Com a confusão, a conta oficial do Gmail no X desfez qualquer mal entendido. “O Gmail veio para ficar”, diz a publicação. Atualmente, a plataforma de e-mails do Google tem quase 2 bilhões de usuários ativos em todo o mundo.

O internauta que popularizou a piada compartilhou o esclarecimento, mas não deixou a comédia de lado. “Nós conseguimos, Twitter”, postou, como se a empresa tivesse voltado atrás. A pegadinha, na verdade, foi uma montagem feita no photoshop, a partir de um aviso publicado no ano passado notificando os usuários de que a visualização do HTML básico do Gmail estava sendo desativada.