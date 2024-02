A Caixa sorteou nessa quarta-feira (21/2) os concursos da Lotofácil 3034, Quina 6371, Lotomania 2587, Dupla Sena 2632, Super Sete 510 e +Milionária 123. Uma aposta de Minas Gerais acertou cinco números e dois trevos na +Milionária 123 e levou o prêmio de mais de R$ 150 mil.

A aposta foi um bolão de oito cotas realizado em Divinópolis, na Região Oeste de Minas Gerais. Os sortudos ganharam o prêmio de R$ 158.704,51, que dividido pelos oito apostadores dá R$ 19.838,06 para cada.



Ninguém acertou os seis números e mais dois trevos, com isso, o prêmio subiu de R$ 142.365.594,62 para R$ 144 milhões no concurso 124, a ser realizado no sábado (24/2).

As dezenas apuradas na noite dessa quarta no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo, foram: 09 - 15 - 25 - 28 - 32 - 34. No total, apenas três apostas faturaram o valor máximo da vez.

Outras 31 apostas acertaram cinco dezenas e dois trevos e vão faturar R$ R$ 6.826,00 com os acertos.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.