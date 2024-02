Pesquisadores descobrem maior sucuri do mundo na Amazônia.; veja

Pesquisadores encontraram uma nova espécie de sucuri na Amazônia que pode ser a maior cobra registrada em todo mundo, com mais de oito metros de comprimento e cerca de 200 quilos. Apresentador de TV, o professor Freek Vonk registrou o momento do encontro nas redes sociais e identificou que o animal seria uma sucuri-verde.

A espécie recebeu o nome em latim Eunectes akayima, enquanto "akayima" vem de várias línguas indígenas do norte da América do Sul, e significa "grande cobra". "Tão grossa como um pneu de carro e com uma cabeça tão grande quanto a minha cabeça", afirmou o pesquisador.

Até o momento, só houve um outro registro de sucuri-verde na Amazônia, mas o animal tinha, no máximo, sete metros de comprimento. A nova cobra identificada foi apresentada em um estudo publicado na revista científica Diversity na sexta-feira (16/2).

Contudo, apesar de ser uma descoberta surpreendente, o especialista avalia que a espécie pode estar ameaçada. "A Amazónia está fortemente sob pressão das mudanças climáticas e do desmatamento permanente da floresta tropical primária. Já desapareceu mais de um quinto da Amazônia, isso é mais de 30x a área da Holanda. A sobrevivência destas icônicas cobras gigantes está diretamente ligada a proteção do seu habitat natural", finalizou.