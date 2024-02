Dois DJs foram mortos por um grupo armado que invadiu um sítio, na madrugada desta segunda (19/2), em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Além deles, um cantor de pagode e uma mulher também ficaram feridos em meio ao tiroteio.

A principal linha de investigação é a de que traficantes do CV (Comando Vermelho), maior facção do estado e de influência na Vila Kennedy, invadiram o sítio, que fica na comunidade Catiri, área de traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro). Não houve prisões.

Os DJs foram identificados como Aléx Matos Adriano, 28, e Lorran Oliveira dos Santos, 34. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ambos já chegaram mortos ao Hospital Municipal Albert Schweitzer.

Entre os feridos, a mulher já foi liberada, e o cantor continua internado em estado estável.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que o policiamento foi reforçado na região. A Polícia Civil disse, também em nota, que "o caso foi registrado na 34ªDP (Bangu). Testemunhas estão sendo ouvidas, e os agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos".