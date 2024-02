Os dois presos que fugiram da penitenciária de segurança máxima de Mossoró (RN) nesta quarta-feira (14/2) teriam invadido uma casa no Sítio Rancho da Caça, nas proximidades da Serra Mossoró. Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta (15/2), o Secretário Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), André Garcia, evitou confirmar a suspeita, alegando que a divulgação de informações poderia atrapalhar o andamento das investigações.

“O que posso dizer é que todos os policiais militares, civis, policiais penais estaduais e federais estão esperançosos de que a gente possa, nos próximos dias ou nas próximas horas, ter algo mais claro e que nos permita ter um desfecho desse episódio. Tudo que eu for falar com relação ao que está sendo feito pode atrapalhar o nosso trabalho”, respondeu o secretário aos jornalistas.

Segundo informações exclusivas do portal Jornalismo TCM, um morador do Sítio Rancho da Caça afirmou que os fugitivos arrombaram uma casa na madrugada desta quinta e levaram comidas, mantimentos e roupas. O morador, que não quis se identificar, não soube confirmar com exatidão que os invasores se tratavam dos fugitivos, mas afirmou que, como todos os moradores se conhecem, é fácil reconhecer quando pessoas estranhas aparecem no local.

*Estagiário sob supervisão de Thays Martins