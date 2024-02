A noite desta sexta-feira (9/2) marcou o início dos desfiles das escolas de samba em São Paulo e no Rio de Janeiro. No primeiro dia de desfiles de carnaval em São Paulo, sete escolas passaram pelo Sambódromo do Anhembi. A Camisa Verde e Branco foi a primeira agremiação da noite, com enredo que contou a história de reis africanos e teve a presença do ex-jogador Adriano Imperador. A segunda escola foi a Barroca Zona Sul, que comemorou 50 anos de existência.



Depois, a Dragões da Real subiu na passarela com o enredo “África – uma constelação de reis e rainhas”. A escola de samba celebrou o continente africano. Quarta a se apresentar, a escola Independente Tricolor também exaltou a ancestralidade do povo africano, com foco nas mulheres pretas.

Foliões da escola de samba Acadêmicos do Tatuape se apresentam na primeira noite do carnaval no Sambódromo de São Paulo NELSON ALMEIDA / AFP

Na sequência, a agremiação Acadêmicos do Tatuapé passou pelo sambódromo contando a história da cidade baiana Mata de São João. Em seguida, com o enredo “Do nosso solo para o mundo”, a Mancha Verde ressaltou a relação do homem com o campo e destacou a agricultura familiar. Por fim, a Rosas de Ouro celebrou os 70 anos do Parque do Ibirapuera, cartão-postal de São Paulo.

Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeirio, Eduardo Paes (L), o rei Momo Caio Cesar Dutra (R) e a cantora Tia Surica (C) na cerimônia de abertura do carnaval do Rio Mauro Pimentel/AFP



No Sambódromo Marquês de Sapucaí, oito escolas se apresentaram nesta sexta-feira (9/2). A abertura do carnaval do Rio de Janeiro contou com a tradicional cerimônia da entrega das chaves, feita pelo prefeito Eduardo Paes ao Rei Momo. A primeira escola foi a União do Parque Acari, que celebrou os 50 anos do primeiro bloco afro do Brasil, o Ilê Aiyê, da Bahia. Na sequência foi a vez do Império da Tijuca, homenageando a dançarina, compositora e cantora de ciranda Lia de Itamaracá, que completou 80 anos no dia 12 de janeiro.



A terceira a se apresentar foi a Acadêmicos de Vigário Geral. A escola levou para avenida o enredo "Maracanaú: Bem-vindos ao Maior São João do Planeta". Depois, a Inocentes de Belford Roxo defendeu a importância do trabalho dos camelôs na história e no comércio brasileiro. Entre as fantasias de destaque esteve o ambulante retratado nas pinturas do artista francês Jean-Baptiste Debret.

Na sequência, a Estácio de Sá homenageou as religiões de matriz africana. A sexta escola a desfilar foi a União de Maricá, com o enredo "O Esperançar do Poeta", uma homenagem aos compositores que mudam vidas por meio de seus versos e melodias.

A penúltima do primeiro dia de desfiles da Série Ouro foi a Acadêmicos de Niterói. O enredo "Catopês- Um céu de Fitas da azul e branco" exaltou a cultura do grupo folclórico de congadas de Montes Claros, Minas Gerais. Já o encerramento foi feito pela escola de samba Unidos da Ponte, com o enredo "Tendendém – O axé do epô pupá", que contou a história do dendê desde a origem em terras africanas até chegar ao Brasil.

*Com informações da Agência Brasil