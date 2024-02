Um carro alegórico da Império da Tijuca teve princípio de incêndio durante o primeiro dia de desfile da agremiação no Grupo Ouro do carnaval do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu nesta sexta-feira (9/2). O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Uma foliã precisou ser retirada do carro por queimadura na perna. As informações são do g1.

O princípio de incêndio teria sido causado quando um adereço de crepom bateu em uma lâmpada. A escola Império da Tijuca foi a segunda a se apresentar e escolheu homenagear a contora Lia de Itamaracá, com o enredo "Sou Lia de Itamaracá cirandando a vida na beira do mar”.



Veja o vídeo do incêndio: