A chilena Ana Maria Leiva Blanco, que xingou a comerciante Herta Breslauer de "sionista" e "assassina de criança", disse que se arrepende do ataque antissemita e pediu desculpas. Além de proferir ofensas verbais, a mulher depredou a loja e quebrou mercadorias que estavam na estante. A chilena foi proibida pela Justiça de se ausentar de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, sob pena de prisão preventiva, caso descumpra a decisão.

Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, a chilena afirmou que as atitudes dela não estiveram relacionadas com intolerância religiosa. "Eu me arrependo muito. Isso aqui não tem nada a ver com intolerância religiosa, tem a ver com uma coisa política. Ela pensa de um jeito eu penso de outro, e ela quer que eu pense do jeito dela. Se alguma pessoa do povo judeu se sentiu ofendida com as minhas palavras, eu peço desculpa", disse Ana Maria.

A vítima registrou um boletim de ocorrência na 2ª Delegacia Territorial de Arraial D'Ajuda, na última sexta-feira (2/2), e gravou um vídeo em frente ao local. "Ela entrou (na loja), me agrediu, me bateu. Destruiu minha loja. Simplesmente pelo fato de eu ser judia", contou a comerciante.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar os crimes de racismo, ameaça, dano e lesão corporal. A Confederação Israelita do Brasil (Conib) e a Sociedade Israelita da Bahia denunciaram o caso por meio das redes sociais e consideraram a agressão um caso de antissemitismo e crime de ódio.