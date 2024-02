Mãe e filhos mortos depois de fio elétrico cair em piscina de parque aquático no Paraná

Três pessoas morreram eletrocutadas em uma piscina de um parque aquático de Rio Branco do Sul (PR).

Ao todo, 12 pessoas levaram choque com a queda do fio, informou a Polícia Civil. Nove seguem hospitalizadas. À imprensa local, o dono do local informou que o local é cercado de árvores, que, por vezes, atingem a fiação.

As três pessoas eletrocutadas eram mãe e filhos. Elas foram identificadas como Roseli da Silva Santos, 41; Emily Raiane dos Santos, 22, e Agner Santos, 17. Emily estava grávida.

A Prefeitura de Rio Branco do Sul afirmou que presta apoio às famílias e lamentou as mortes.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná, que afirmou que "todas as diligências estão sendo realizadas". O UOL não conseguiu contato com os representantes da chácara até o momento.