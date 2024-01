Uma idosa resolveu comemorar seus 94 anos em grande estilo. Maria Guerra reuniu os sete filhos e os netos para fazer uma festa inspirada na turma do Chaves, com direito a toda família se vestindo como os personagens da série. A festa de Dona Maria foi feita no sábado (6/1), dias após viralizar os registros de seu aniversário de 90 anos, que teve a temática de Branca de Neve.

A escolha pelo seriado de Roberto Gómez Bolaños teve um motivo simples. Dona Maria é vizinha de portão com todos os filhos, em Horizonte (CE), como se fosse a vila mais famosa da ficção. A matriarca se vestiu de Dona Clotilde, a Bruxa do 71. “Porque ela é enjoada”, justificou a neta Letícia Guerra, em entrevista ao "Gshow".



Com direito a barril e a bolo temático, a família se divertiu recriando cenas icônicas do seriado. E a dona da festa se divertiu assistindo. “Esse ano o tema escolhido foi vila do Chaves. E ficou assim nossa matriarca super elegante de dona Clotilde toda satisfeita com seus filhos e netos. Parabéns, Maria Guerra”, escreveu o perfil da Família Guerra.

Os registros conquistaram a internet. “Muito bom! Quero ser dessa família também”, escreveu um perfil. “Ameeei, assisti e me senti vendo Chaves mesmo!”, elogiou outro internauta. E, claro, não faltaram felicitações para a aniversariante. “Que lindo ver a dona Maria tão cheia de saúde e comemorando com sua família, que é só alegria”, pontuou uma pessoa.

Branca de Neve

Essa não é a primeira vez que dona Maria faz uma festa temática. Em 2020, quando completou 90 anos, seu aniversário foi inspirado no filme ‘Branca de Neve’. Os sete filhos foram os anões.





Quatro anos depois, a neta Letícia compartilhou a gravação da festa, que estava na galeria de seu celular. "Mulher, como ela estava fazendo 90 anos e ela é branquinha, resolvemos fazer a festa com esse tema. A gente comprou o TNT e ela que costurou o gorrinho de cada filho. Aí cada um veio com uma cor. Parecia um aniversário de criança, teve doce, decoração", contou.