As fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro na madrugada deste domingo (14/1) alagaram vários pontos da capital fluminense e de outras cidades do estado. A cidade do Rio entrou em estágio 4 de atenção, o segundo maior na escala de risco. De sábado para domingo, 29 sirenes foram acionadas em 16 comunidades.

Pelas redes sociais, na manhã desde domingo, o prefeito Eduardo Paes (PSD) pediu que as pessoas evitem sair de casa, já que há vários pontos de alagamento, como a Avenida Brasil, principal via da cidade, que está interditada. "A gente pede para as pessoas que evitem se deslocar", disse Paes. O prefeito informou que foi montado um centro de comando na Pavuna, na Zona Norte da cidade.

O Metrô-Rio está com as estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari Fazenda Botafogo e Coelho Neto fechadas, devido a um alagamento na área externa da estações Acari e Fazenda Botafogo.

Os bombeiros estão procurando uma mulher que desapareceu depois que o carro dela caiu no Rio Botas, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Já em Albuquerque, na Zona Norte, um homem teria sido soterrado.

Também pelas redes sociais, o governador Cláudio Castro (PL), que está de férias, disse que está em contato com as prefeituras atingidas. "Mesmo de férias, estou coordenando as secretarias e sigo em contato com as prefeituras para lidar com as intensas chuvas. A força-tarefa do Governo do Estado já está em andamento", disse.

Boa parte da região Sudeste está em alerta vermelho de grande perigo para chuvas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para este domingo, a previsão é de chuva mais fraca no Rio.