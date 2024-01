Um vagão do Metrô do Distrito Federal pegou fogo em Águas Claras (DF), nas proximidades da Estação Concessionárias, na manhã desta sexta-feira (12/1). Não tinha nenhum passageiro a bordo dos vagões. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBDF) confirmou ao Correio que já está atuando na área para diminuir as chamas.

O Metrô-DF informou que o incêndio em um dos carros do trem que estava sendo recolhido para o pátio de manutenção de Águas Claras foi controlado. "A circulação dos trens está interrompida neste momento. Todas as estações estão abertas, aguardando equipe técnica liberar a via". (veja a nota na íntegra ao fim da matéria).

Caso similar



Em outubro do ano passado, ocorreu outro caso similar. Na ocasião, um curto-circuito atingiu os trilhos do metrô e causou uma explosão na Estação Central. Na época, o Metrô-DF informou que houve um problema em um equipamento de via, sendo necessário interromper a circulação de trens na estação.

Já em dezembro, um dos trens apresentou problemas elétricos, gerando barulho e fumaça. O trem chegou a ser evacuado na Estação Shopping e foi necessário desligar a energia das vias.

Segundo o Corpo de Bombeiros do DF, o incidente ocorreu por conta de um superaquecimento. A corporação também informou que as causas poderiam estar relacionadas ao sistema de freios.

Veja a nota do Metrô-DF

O Metrô-DF informa que o incêndio em um dos carros do trem que estava sendo recolhido para o pátio de manutenção de Águas Claras foi controlado. Não havia usuários dentro do trem. A circulação dos trens está interrompida neste momento. Todas as estações estão abertas, aguardando a equipe técnica liberar a via.