Imagens do suposto ET da Ilha do Mel viralizaram na internet

Com cerca de 2 mil habitantes, a Ilha do Mel, no litoral do Paraná, se tornou um dos principais assuntos nas redes sociais neste sábado (6/1). Isso porque um vídeo que mostra seres estranhos de cerca de 3 metros de altura causou curiosidade nas redes sociais. As criaturas, segundo os internautas, seriam extraterrestres.

Litoral Paranaense: Ilha do Mel/PR



Seres estranhos filmados por turista em plena luz do dia.



Seriam ET (seres extraterrestres)?

???????????????? pic.twitter.com/pwX03Z60b7 — Rafa Couto (@raphatac) January 6, 2024

As imagens são de baixa qualidade e narram a aparição de supostos seres desconhecidos com cerca de 3 metros de altura e que se movimentaram de forma estranha. “Dois supostos seres foram vistos observando uma montanha na Ilha do Mel/Paraná. Enquanto um fica parado o outro se desloca morro abaixo. Além dos comentários, é possível notar que o deslocamento e aparência são pouco convencionais se comparados a de um ser humano”, diz uma das publicações.

Os internautas ficaram divididos. Para alguns, claramente os seres eram de outro planeta. “Eu ainda tô chocada com aqueles vídeos dos ETs na Ilha do Mel, seria o Brasil o primeiro país a receber nossos irmãos intergalácticos?”, questionou um perfil.

Outros perfis nas redes conseguiram ver até mais indícios da presença alienígena. “Aparece um OVNI na imagem e ninguém viu”, apontou uma pessoa. Já os mais céticos buscam desmentir a história. “Claramente é uma pessoa, gente. Dá pra ver nitidamente a pessoa filmando a paisagem lá de cima e depois parando (a jogadinha de perna do lado até) pra ver como a filmagem ficou. Não pode ser mais alto que agora é alienígena”, ironizou outro internauta.

Para tentar desvendar o mistério, a dona do vídeo resolveu se pronunciar. Sara Dalete diz ser a pessoa responsável pelas imagens, gravadas no seu celular no dia 30 de dezembro. Ela contou que estava com a família na ilha, mas que são de Brasília. Durante um passeio, eles olharam para a pedra e viram os seres.

Sara relata que, de onde estavam, não era possível ir até onde a criatura estava, nem dava para tentar se comunicar. Mas os seres se moviam de modo muito rápido, o que seria estranho para o local, que, segundo relatado por pessoas que estavam próximas a ela, nem possuía uma trilha.

Esclarecimentos da pessoa que capturou as imagens do ET da Ilha do Mel pic.twitter.com/REAONsCMhj — Alerta News???????? (@alertanws) January 6, 2024

Extraterrestre ou não, o flagra da criatura misteriosa chegou até os famosos. O humorista Marcelo Adnet debochou: “Se está na internet, deve ser verdade.” O comediante Victor Sarro também brincou com o fato. “Aparecem no fantástico falando enrolado”, comentou.

O Governo do Paraná entrou na brincadeira e escreveu em uma rede social: “O Verão Maior é de outro planeta! Até seres estranhos vieram aproveitar o nosso litoral”.