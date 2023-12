Ao planejar as celebrações para o Ano Novo, a escolha do destino certo pode transformar a experiência em momentos inesquecíveis. No Brasil, uma nação rica em diversidade cultural e geográfica, as opções de destinos para receber o novo ano são vastas e encantadoras. Seja você um amante das praias paradisíacas, um entusiasta das festas tradicionais ou alguém em busca de aventuras em cenários naturais deslumbrantes, o país oferece uma gama de opções que atendem a todos os gostos.

Com uma variedade de opções costeiras, desde as tranquilas enseadas até praias badaladas, o Brasil se firma como um dos destinos mais cobiçados para celebrar a virada do ano. Ao explorar esses destinos, os viajantes podem se conectar com a autenticidade brasileira, mergulhando em tradições locais e descobrindo uma diversidade que vai muito além das paisagens costeiras.



Neste ano, o dia 31 de dezembro cairá em um domingo. Ainda dá tempo de planejar um fim de semana ou até mesmo uma semana inteira para conhecer um novo destino e celebrar a chegada de 2024 de acordo com seu estilo.



1. Capitólio - Minas Gerais



Mesmo sem mar, os destinos em Minas vem chamando atenção de brasileiros de todos os cantos do país. Escarpas do Lago oferece uma experiência cercada pela natureza exuberante. Muitos hotéis e pousadas à beira do Lago de Furnas promovem festas exclusivas para seus hóspedes, proporcionando um Réveillon íntimo e encantador.



A cerca de 4h30 de carro de Belo Horizonte, o destino vem ficando cada vez mais conhecido e atraindo turistas de todo o Brasil. Este ano a festa Nossa Praia com open bar e open food é o destaque da cidade, com show de João Bosco e Vinicius.



2. Tiradentes - Minas Gerais

Tiradentes é uma cidade que preserva seu passado com carinho. Ao passear pelas ruas de pedra e admirar a arquitetura colonial, você se sentirá transportado para uma época passada. A noite de Réveillon ganha um toque especial com a iluminação suave das lanternas e outras decorações, criando um cenário romântico e nostálgico.

A cerca de 190 km da capital mineira, a atmosfera íntima de Tiradentes torna a celebração do Réveillon mais calorosa e próxima. A Praça Largo das Forras na cidade se transforma em um dos locais de celebração, com apresentações musicais ao vivo, danças tradicionais e um clima de alegria compartilhada entre moradores e visitantes.

Resorts como Santissimo Resort e Pousada Mãe D’Água também fazem grandes festas com shows e comida e bebidas liberadas.



3. Rio de Janeiro



Não tem jeito, tem gente que não abre mão de pular as sete ondinhas à meia-noite. Para essa energia, Copacabana chama atenção. A icônica queima de fogos no Rio de Janeiro atrai milhões de pessoas todos os anos. Este ano, 10 balsas se espalham pelo mar carioca e prometem soltar fogos de artifício durante 12 minutos. Os fogos cobrem o céu de uma forma impressionante.



Para 2023, a prefeitura da Cidade Maravilhosa trouxe um line-up de peso, se apresentarão em dois palcos na praia de Copa: Ludmilla, Glória Groove, Luísa Sonza, Teresa Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Belo, Nattan, Imperatriz Leopoldinense e Viradouro.



Embora a queima de fogos e os shows de Copacabana levem o maior destaque, a atmosfera festiva toma conta da cidade inteira. Restaurantes, bares e casas noturnas oferecem festas temáticas e menus especiais para a noite de Réveillon.



Algumas ideias de festas mais privativas e para fugir do clássico:

- Vista - Anitta e Sorriso Maroto - Marina da Glória;

- Laroc Tour - David Guetta - Jockey Club;

- Reveillon da Gigoia - Vitinho - Barra da Tijuca

- Reveillon Sal - Mixed Squad, Grupo Vou Zuar e Hitmaker - Joá.



4. Pipa - Rio Grande do Norte

A cidade de Pipa, próximo a capital Natal, é um destino charmoso para celebrar a virada. Suas praias paradisíacas e atmosfera descontraída são ideais para quem busca relaxar e aproveitar o contato com a natureza ou curtir um festão.



O destino vem chamando atenção desde 2017 com a produção da festa luxuosa Let's Pipa, são cinco dias de festa que antecedem o réveillon e terminam às 6 horas da manhã no primeiro dia do ano.

Vintage Culture, Thiaguinho, Dennis, Jorge e Mateus, Pedro Sampaio, Menos é Mais, Leo Santana e Banda Eva, são alguns dos nomes de peso do evento deste ano.

5. Florianópolis - Santa Catarina

Se você está em busca de um Réveillon inesquecível, com praias deslumbrantes, festas animadas e uma energia contagiante, Florianópolis que também tem voo direto de Confins é boa aposta.

Em 2023, a prefeitura da capital catarinense promete entregar um réveillon bem diferente. Os fogos de artifício barulhentos que podem incomodar autistas, crianças e cachorros serão substituídos por luzes de drone. Alexandre Pires ficará responsável por comandar a Beira-Mar Norte.



6. Faça um cruzeiro



Se você não quer planejar muito, mas quer o equilíbrio entre tranquilidade e diversão, que tal fazer uma que tal fazer um cruzeiro? Acaba de chegar em águas brasileiras o MSC Grandiosa, com 19 andares, ele é o maior navio a passar pela américa latina.

Navegar pelo litoral brasileiro a bordo do Grandiosa oferece a oportunidade de explorar diferentes destinos sem abrir mão do conforto e da animação. Você pode desfrutar de festas temáticas, shows, sala de games com boliche e cinema 3D, parque aquático, SPA, inúmeros restaurantes de diferentes especialidades e é claro, a espetacular virada de ano em alto mar.



O itinerário do Grandiosa começa em Santos, seguindo para Búzios, Salvador, Maceió e retornando a Santos. Sendo o embarque no dia 30 de dezembro de 2023, em Santos, terminando no dia 6 de janeiro de 2024, também na cidade paulista.

Outros navios da MSC também terão rotas de ano novo saindo do Brasil, são eles: MSC Seaview, MSC Armonia e MSC Lirica.



Independentemente do destino escolhido, o Brasil oferece uma variedade incrível de opções para celebrar a virada do ano. Seja em praias movimentadas, cidades históricas encantadoras ou a bordo de um cruzeiro, a diversidade do país garante experiências inesquecíveis para todos os gostos. Prepare-se para brindar ao novo ano em grande estilo e criar memórias que durarão para sempre!