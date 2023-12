Momento em que o homem atira em delegada dentro de bar, no Distrito Federal

Na madrugada desta quarta-feira (27/12), policiais militares do Grupo Tático Operacional do 17º Batalhão (Gtop 37) prenderam um agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por disparo de arma de fogo e lesão corporal, em Vicente Pires.

A corporação foi acionada para uma ocorrência de disparo de arma de fogo em um bar. Chegando ao local, testemunhas informaram que tentaram impedir as agressões do homem a uma mulher, momento em que o indivíduo sacou a arma, efetuou dois disparos e fugiu. Um dos tiros acertou o pé da delegada da PCDF, que também havia o repreendido.

Durante o patrulhamento nas proximidades, a equipe avistou o autor dos disparos e, na abordagem, encontrou uma pistola calibre 9mm em sua cintura. Ele foi preso e conduzido à 8ª Delegacia de Polícia. Posteriormente, foi encaminhado à corregedoria da PCDF. Já as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Veja o vídeo da confusão: