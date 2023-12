Pratos com uva passa, tios perguntando sobre faculdade ou 'os namoradinhos', se arrumar para ficar em casa e, claro, muitos, mas muitos memes. Assim pode ser resumido o Natal brasileiro. Todos os anos, alguns momentos engraçados que já fazem parte da história da internet brasileira são resgatados, enquanto novos clássicos são criados.

Para já entrar no clima da data, o Estado de Minas preparou uma lista com os melhores memes do Natal. Confira:

“Valeu, Natalina!”



Se você está nas redes sociais, com certeza já viu o vídeo em que um menino manda uma mensagem inesperada para o Natal ou ao menos já viu a frase “Valeu, Natalina” em algum post. O meme surgiu em 2019, em um vídeo do quadro ‘Repórter doidão’, do humorista Diogo Defante. O comediante abordava as pessoas no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro, quando se deparou com dois meninos: Kayck e Wesley.

As duas crianças estavam vendendo balas. Kayck perguntou para Diogo para onde era aquela gravação, no que o humorista esclarece que é para o YouTube e pede para o garoto: “Manda uma mensagem aí… natalina.” Sem titubear, o menino respondeu: ‘Valeu, Natalina”. O momento engraçado viralizou e, hoje em dia, virou uma forma de desejar 'feliz Natal' a alguém.

Funk de MC Teteu



Mc Teteu é pra nós brasileiros oque a Mariah Carey é pro mundo pic.twitter.com/Nxumhfhaqp — I'm you (@caiovll) December 18, 2023



O clássico ‘Jingle bells’, que tem até uma versão na voz de Frank Sinatra, ganhou uma versão funk proibidão aqui no Brasil. A música, de 2019, é de MC Teteu. “Dingo bell dingo bell / Eu MC Teteu / Eu sou seu Papai Noel / Seu presente é piroca e ela caiu do céu / 50% açúcar, 50% mel", diz a letra que caiu no gosto da web.

Quando gravou o vídeo viral em que está em um salão de beleza, Teteu tinha 14 anos. Depois, ganhou um clipe luxuoso, em que ele dança junto com duas mulheres vestidas de Mamãe Noel. A música também é usada em pegadinhas em que os jovens gravam a reação de seus familiares em choque com os versos do funk.

Ao G1, Teteu contou que a letra nasceu de uma composição do seu irmão, Bruno, em 2010. O funkeiro ainda revelou que ‘Dingo bell’ é um clássico dos natais de sua família, que, assim como ele, é toda evangélica. "A gente canta esse funk mais sensual, mas é de coração", afirmou.



Pabllo Vittar como DJ Noel



Quem também tem uma versão brasileiríssima de ‘Jingle bells’ é a drag queen Pabllo Vittar. Em 2020, ela fez uma live especial de Natal, em que bancava a DJ tocando diversos hits. Em um momento, Pabllo resolveu entreter o público com um free style: “Dingo bell, dingo bell, dingo all the way, ai ai ai ai”, canta. Ao fim do meme, ela se apresenta como Mamãe Noel.

Roberto Carlos sendo descongelado



esperando o especial roberto carlos pq o mano so descongela uma vez por ano ne — isa ? (@schuedones) December 23, 2023

O Rei Roberto Carlos já é tradição no Natal. Todos os anos, a TV Globo exibe um show especial com os grandes sucessos do cantor e convidados que estão em alta. Mas, como ele só ganha destaque nesta época do ano, muita gente brinca que ele fica congelado e só sai da geladeira para o Natal.

Em 2023, o show foi exibido na sexta-feira (22/12) e terá participação de Jão e Luisa Sonza, entre outros nomes.

Mariah Carey é o Roberto Carlos da gringa



SEJA BEM VINDO, NOVEMBRO! Mariah Carey publicou um video dando início à época natalina e prometendo novidades para essa sexta-feira (5) ???? pic.twitter.com/Tr7UMFeBp3 — Tracklist (@tracklist) November 1, 2021

Se Roberto Carlos é alvo de piadas aqui no Brasil, Mariah Carey virou meme no mundo inteiro. Dona do hit ‘All I want for Christmas’, a cantora inclusive aproveitou as brincadeiras para fazer seu marketing. Todos os anos, dia 1º de novembro, Mariah aparece em um vídeo que mostra a mudança do Halloween para o Natal.

Quanto mais próximo da data, mais a música aparece na lista de mais ouvidas. Neste ano, ela fez uma turnê especial com músicas natalinas.



Panificadora Alfa



“Aquele pão quentinho… hmmmmm, chega manteiga derrete”. Quem nunca ouviu uma das frases do vídeo clássico da Panificadora Alfa? Apesar de ter virado um meme usado no ano inteiro, o anúncio da padaria maranhense surgiu no Natal.

Tanto que tem até a participação especial do Papai Noel, em que o boneco fala que prefere o cacetinho, como é chamada uma delícia do local. O vídeo foi postado em 2011 e, desde então, conquista a internet com seus bordões.

A Panificadora Alfa fica em Codó, no interior do Maranhão. O vídeo que conquistou as redes surgiu como uma propaganda de TV local. A ideia surgiu do apresentador Francisco Veridiano Sousa, que também gravou o vídeo e fez a voz do Papai Noel.

As grandes estrelas do vídeo são as filhas do criador, Regina Kelry e Íris Ravelly. Até hoje, a dupla é reconhecida nas ruas pelo clipe e até fizeram uma publicidade para o governo do estado usando os bordões do vídeo.

Passinho natalino



Elas tinham apenas um top prata, um short neon e muito rebolado. Foi assim que um grupo de garotas viralizou e se tornou símbolo do Natal. Pouco se sabe sobre a origem do vídeo em que as meninas entregam todo o gingado para dançar ‘All I want for Christmas is you’.

O primeiro registro do vídeo na internet é de 2017, e a música original era a ‘Dança do créu’. O vídeo viralizou graças à dança das garotas. Foi aí que alguém percebeu que a velocidade cinco do funk poderia ser substituída pelo hit de Mariah Carey.

Empolgação de funcionários de supermercado



O sucesso do vídeo das meninas inspirou um grupo de funcionários de um supermercado da cidade de Russas (CE). Nas imagens, a equipe faz os mesmos passinhos das meninas, ao som de ‘All I want for Christmas is you’.

O vídeo foi publicado no perfil do Facebook do Rabelo Supermercado e caiu nas graças do público. A ideia de fazer a coreografia dentro do local exibindo produtos natalinos à venda partiu dos próprios funcionários.

Decorações duvidosas

Árvores de Natal tortas, Papai Noel mal feito, anjos com aparência estranha. O que não falta nesta época do ano são decorações que viram meme, seja por serem questionáveis, seja criativas até demais, como uma árvore de comprimidos. O Estado de Minas fez uma reportagem com uma seleção de enfeites que caíram no gosto dos internautas.

Kit copo



Meu sonho ir nessa loja e ganhar um kit copo pic.twitter.com/5Oe2TsSbE3 — Gabe????‍?? (@gabejcn) December 14, 2023

O meme mais recente é o da campanha de fim de ano do Mercadinho Ideal, que fica em Piancó (PB). Na ação, quem compra R$ 150 ganha o direito de estourar um balão e ganha aquilo que indicar dentro da bexiga.

O problema é que a atendente parecia um tanto quanto desanimada, além de que os clientes não ficam nada felizes ao receber um kit de copos, que é o prêmio mais frequente.