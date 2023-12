Quer fazer bonito com a família neste Natal? Uma ceia inesquecível não é só servir uma mesa farta, mas também ter um ambiente bonito e confortável para seus convidados. E, para isso, não é preciso gastar muito nem se matar de trabalhar.

A influenciadora Theresa Vaz, do perfil Mesa Posta, tem várias dicas de como transformar sua casa para o Natal e a virada de ano. A criadora de conteúdo, que possui cursos na plataforma Hotmart, lista quais devem ser as prioridades para a ceia. “De forma geral, para mim, sempre precisa começar com programação. O planejamento é muito importante”, explica. Ela ressalta que o primeiro passo é saber quantas pessoas vão participar da festa e quais são as restrições alimentares de cada um, para ampliar a escolha do menu.

Também é preciso pensar em todos os ambientes da casa em que os convidados vão ficar. “Cuidado na sala, banheiro, varanda e todas as áreas que vamos receber os convidados”, aponta. O planejamento ainda permite que você se prepare com antecedência, evitando correrias de última hora.

Antes de preparar a comida, já é possível separar travessas, pratos, copos e talheres em número suficiente. Além disso, a organização de compra e separação de ingredientes e divisão de tarefas economiza tempo e não sobrecarrega ninguém.

Leia também: Conheça as diferentes tradições de Natal ao redor do mundo

Depois, é hora de pensar na decoração, especialmente na mesa. Esse é um passo importante, já que o ambiente ajuda a criar momentos memoráveis. “É uma época que muitos passam em família, e trazer essa decoração, comidas e cuidado fica muito marcado para o ano todo”, acredita. Para isso, não é preciso gastar muito dinheiro.

Com criatividade e um pouco de habilidade, é possível criar um ambiente incrível. Em seu perfil, Theresa compartilhou tutoriais do tipo faça você mesmo, em que mostra como fazer laços para a árvore ou como dar uma nova cara para os enfeites antigos. Outros elementos são flores secas e velas, que dão um clima especial para a decoração.

A criadora de conteúdo explica que a decoração não precisa, necessariamente, ter cores natalinas, como o verde e o vermelho. “O que tem que ter é algo que remeta o significado do natal para cada família, seja anjo, veja, sino, árvore, presépio. Algo que remeta a este momento para a família que pode estar no guardanapo, na árvore, na mesa”, diz.

Clássico e moderno

Thereza Vaz ensina como montar uma mesa de Natal elegante e gastando pouco Divulgação

Para quem quer ter uma ceia dentro das tendências, alguns elementos estão na moda, como palha, linhão e madeira. O bom de se investir em peças com esses elementos naturais e rústicos é que dá para usar além do Natal, já que a aposta é para todo o ano de 2024 e não só para as festas de fim de ano.

Esses materiais ganham uma cara sofisticada quando combinados com elementos clássicos, como sinos dourados e velas. Inclusive, misturar tradição e modernidade é uma ótima forma de inovar na ceia de Natal, inclusive à mesa. “O tradicional da mesa posta é o clássico prato branco e talher prata. Podemos colocar um porta-guardanapo temático mais colorido, fazer um arranjo de centro de mesa que dá um toque diferente. Dá para mesclar o clássico com informações de Natal que dão um charme”, destaca Thereza.

Natal para todos

Você sabia que, segundo estimativa da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), 40 milhões de brasileiros são vegetarianos? Isso corresponde a 20% da população. Já os veganos, que não consomem nenhum tipo de produto de origem animal, devem somar 10 milhões de pessoas.

A criadora de conteúdo Marília Archangelo ensina como fazer pratos deliciosos apenas com igredientes de origem vegetal Marília Archangelo

Ou seja, existe uma grande probabilidade de um de seus convidados terem alguma dessas restrições alimentares. Mas você sabia que é possível fazer uma ceia deliciosa para quem é vegetariano e vegano? Marilia Archangelo é criadora de conteúdo e cria cardápios veganos de dar água na boca. Ela possui diversos cursos na Hotmart sobre o tema, incluindo um voltado especialmente para a ceia de natal.

A ideia surgiu depois de perceber a dificuldade de quem tem restrições alimentares. “A verdade é que existe uma ‘dor’ comum a quase todas (senão todas) as pessoas com restrições alimentares, seja por escolha ou por alergias e intolerâncias: Ir a celebrações e não ter absolutamente nada gostoso pra comer; ter apenas saladas sem graça ou não ter absolutamente nada para comer. Foi aí que pensei em criar o curso ‘Celebração para todos’”, resume.

Além de possuir apenas ingredientes de origem vegetal e sem glúten, as receitas do curso são pensadas para não sobrecarregar a pessoa responsável pelo preparo, com dicas de planejamento doméstico.

Se pensarmos nas comidas típicas do Natal brasileiro, muitos pratos possuem carne ou outros produtos de origem vegetal, como os ovos da farofa ou o leite do pudim. Marília lembra que, após adotar a dieta vegana, passou a questionar esses costumes. “Eu me lembro de refletir muito sobre a cultura alimentar que temos no Natal na minha primeira celebração após adotar uma alimentação vegetal; pensei no número estrondoso de animais que eram abatidos nessa época e como muitos dos preparos não combinam com o nosso clima de ebulição”, lembra.

Ela cita que existem várias formas de fazer a ceia vegana e cheia de sabor. “Especificamente minha base culinária é bastante focada na América Latina, então sempre gosto de pensar em opções mais frescas para esse calorão natalino do Brasil. Eu gosto de valorizar o vegetal e colocá-lo no centro, destacá-lo; valorizo muito os ingredientes que são originários do nosso continente”, aponta. Uma de suas delícias é o salpicão, feito a base de creme de inhame e vegetais refrescantes. A receita é a favorita das alunas da criadora de conteúdo.

Outra dica é usar opções veganas que imitam carne, como “perus” e “pernis” com ingredientes 100% vegetais e que tem uma aparência que lembra o produto de origem animal. “Esse tipo de opção ressalta que a maioria das pessoas não deixou de consumir animais por questões com o paladar, mas por uma escolha ética e política que podem ser pautadas em várias questões como: meio ambiente, saúde, causa animal… Além disso, considerando que somos brasileiros, nossa base alimentar é muito mais vegetal do que as pessoas que consomem carne imaginam. Nós crescemos comendo arroz, feijão, salada, vegetais refogados, frutas… Temos um país riquíssimo em alimentos vegetais”, indica.

Além de fazer bem para o meio ambiente, adotar o cardápio vegano também traz mais conforto a quem é vegetariano ou vegano. “Eu AMO quando as pessoas pensam em opções gostosas para mim também; como eu contei, é um sentimento comum para muitas pessoas o de se sentir excluída ou desconfortável em encontros que envolvam muita comida. Já aconteceu comigo de ir a eventos em que eu não comia absolutamente nada e isso é realmente bem chato. Eu sempre me lembro quando percebo que as pessoas se preocuparam que eu tivesse algo realmente gostoso para comer”, relata.