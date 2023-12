Por vingança a um suposto caso de traição, uma mulher de 34 anos cortou e fotografou o pênis do marido, em Atibaia (a 6 km de São Paulo), na madrugada desta sexta-feira (22) . Em seguida, jogou o órgão sexual do homem na privada, puxou a descarga e foi até a delegacia de polícia para confessar o crime.





"Boa noite moço, eu vim me apresentar, porque eu acabei de cortar o pênis do meu marido", disse a mulher, ao se apresentar na delegacia com o irmão, segundo transcrito no boletim de boletim de ocorrência.





O marido, de 39 anos, de acordo com a Polícia Civil, foi hospitalizado. Seu estado de saúde não foi informado.





O caso ocorreu na casa do casal, no Bairro Cerejeiras 3, e polícia não disse se a mulher tem defesa constituída.





Segundo o documento policial, a mulher disse que tinha sido informada pouco antes que, no dia do aniversário dela, o marido a teria traído com uma sobrinha dele, uma adolescente de 15 anos.





Como vingança, afirmou ter excitado o marido e durante relação sexual, amarrou suas mãos com uma calcinha. Em seguida, cortou o pênis do homem, que estava ereto, com uma navalha, fotografou o órgão com seu celular, o jogou no vaso sanitário e puxou a descarga.





Logo após ela se apresentar na delegacia e afirmar o que estava fazendo ali, o atendente ligou para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento), onde o marido foi buscar socorro, para confirmar se a mulher estava falando a verdade.





No depoimento, ela contou que tem navalhas em casa porque faz bico de maquiagem e sobrancelhas, e que jogou o pênis no vaso sanitário porque "já tinha ouvido falar que era possível reimplantar".





Para a polícia, na confissão, a esposa afirmou que o marido sangrou muito por causa do corte





O irmão dela disse, também conforme consta no boletim de ocorrência, que mora perto do casal e que ouviu alguém gritar pedindo ajuda. Em seguida, viu o cunhado com o short sujo de sangue, pedindo para ser levado para o hospital. Mas antes que conseguisse pegar a chave do carro, o viu ir sozinho à pé até a UPA, que fica perto.





A mulher, que se apresentou voluntariamente à polícia, foi indiciada por tentativa de homicídio, mas vai responder em liberdade.