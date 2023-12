Uma confusão durante uma festa de confraternização de policiais penais em um clube na zona leste de São Paulo terminou com um morto na madrugada deste sábado (16).





A vítima, um policial penal de 59 anos, foi morta a tiros. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi levado para o Hospital Municipal Doutor Cármino Caricchi, no Tatuapé, onde morreu.





Uma discussão teria ocorrido antes dos disparos. Segundo informações da SSP (Secretaria da Segurança Pública), o autor dos disparos, que fugiu, também é policial penal. O local onde a vítima trabalhava não foi informado.





Policiais militares foram acionados para a ocorrência no interior do Clube União dos Operários, na rua Juvenal Gomes Coimbra, 64, no Catumbi, por volta de 0h40. Assim que chegaram ao local, encontraram a vítima baleada caída no chão.





A reportagem procurou a direção do clube por meio do telefone publicado em seu site, mas não conseguiu contato até a publicação deste texto.





O clube fica próximo ao CDP (Centro de Detenção Provisória) do Belém e da unidade da Fundação Casa Vila Maria, ambos na marginal Tietê.





O caso foi registrado como homicídio no 30º DP (Tatuapé) e enviado para o 81º DP (Belém).





Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária disse ter aberto uma apuração disciplinar para investigar o caso. "Sendo comprovada a culpa, o servidor está sujeito às punições previstas na legislação, sem prejuízo do processo criminal", afirmou.