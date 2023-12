Ricardo Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, disse que 'ninguém aguenta depois de ter o celular roubado ou furtado ficar na central de atendimento tentando fazer o registro'

O Ministério da Justiça e Segurança Pública firmou acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e Agência Nacional de Telecomunicaçõeso para lançar o aplicativo Celular Seguro, que promete ser importante ferramenta em casos de furto de aparelhos celulares. Ricardo Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, anunciou hoje (16/12) em sua conta no X (ex-Twitter): "Vamos lançar na próxima terça-feira (19/12) uma iniciativa que transformará os celulares roubados num pedaço de metal inútil".

Ricardo Cappelli escreveu ainda que "com apenas um clique, a vítima enviará um aviso simultaneamente para a Anatel, para os bancos, para as operadoras de telefonia e para os demais aplicativos".

Dias atrás, em 12 de dezembro, na mesma rede social, Cappelli tinha postado que "Ninguém aguenta, depois de ter o celular roubado ou furtado, ficar na central de atendimento tentando fazer o registro. Com o projeto Celular Seguro, com apenas um clique, a informação chegará nos bancos e nas operadoras, bloqueando o telefone e acabando com a farra dos criminosos".

O novo aplicativo possibilitará que o usuário cadastrado — com o número de celular próprio e o de uma outra pessoa de confiança — tenha mais “agilidade” na comunicação de um possível caso de roubo de celular.

Cappelli destacou em outra postagem do X: "Queremos que a pessoa vítima de furto ou roubo consiga bloquear rapidamente seu aparelho, sua linha e seus aplicativos bancários com apenas um clique, sem burocracia”.