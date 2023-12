Mais um grupo de repatriados da Faixa de Gaza chegou ao Brasil nesta segunda-feira (11/12). Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), os 48 repatriados da região da Faixa de Gaza chegaram à Base Aérea de Brasília, às 3h47 da madrugada.



A primeira passageira a descer do avião carregava uma bandeira do Brasil. Foram mais de 15 horas de voo, já que saíram do Aeroporto Internacional do Cairo, no Egito. A maior parte do grupo é formada por mulheres e crianças, que permanecerão em Brasília por dois dias. Elas serão abrigadas em hotéis oferecidos pelo Governo, até serem levadas para casas de familiares e outros lugares do país por meio de voos comerciais da FAB.

Em novembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um grupo de 32 brasileiros e palestinos , parentes de brasileiros, que foram resgatados da Faixa de Gaza. Durante o encontro, o presidente reafirmou o compromisso do país em continuar buscando todos aqueles que desejam deixar a região de conflito e retornar ao Brasil, ou, no caso de estrangeiros, acompanhar seus parentes brasileiros.



“A gente vai tentar fazer todo o esforço que estiver ao alcance da diplomacia brasileira para tentar trazer todos os brasileiros que lá estão e que queiram vir para o Brasil. Inclusive, alguns companheiros que tinham parentes não brasileiros eu pedi para trazer e a gente trataria de legalizar as pessoas aqui no Brasil”, disse o presidente.



Entenda a guerra

O Hamas invadiu em 7 de outubro o sul de Israel e executou um ataque em que morreram 1.400 pessoas, a maioria civis. A ofensiva violenta abalou as bases da sociedade israelense. As imagens das vítimas, carbonizadas ou mutiladas, chocaram a opinião pública.

Em resposta, Israel começou os bombardeios incessantes e a ofensiva terrestre devastaram o território palestino, governado pelo Hamas desde 2007, onde a destruição provocou um cenário apocalíptico.

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou que ao menos 9.770 pessoas morreram nos ataques israelenses e afirmou que a maioria são vítimas civis.

O jornal palestino de maior circulação, Al Quds, afirmou que "Gaza virou o túmulo de milhares de pessoas inocentes".

Em Israel, o jornal de esquerda Haaretz destacou que "a mudança provocada pela guerra é total".

"As perdas de vidas, os danos, a ansiedade, a agenda política do país e a mudança total das antigas convenções políticas", afirmou.