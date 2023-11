Nessa terça-feira (28/11), dia em que desapareceu, o policial penal do Estado de Goiás José Françualdo Leite Nóbrega iria buscar uma quantia de cerca de R$ 40 mil em Brasília. Morador de Águas Lindas (GO), o agente saiu do município goiano com destino à capital e deixou de dar notícias no começo da tarde. À noite, policiais militares encontraram o carro dele, uma S10, carbonizado na região do Paranoá.

Ao Correio, José Fagner, um dos irmãos do policial, contou que o agente saiu para buscar o dinheiro no DF na segunda-feira (27/11), mas teria ocorrido um imprevisto e, então, ele retornou no dia seguinte. As informações foram repassadas à família por um dos funcionários da loja de aluguel de materiais de construção em que o policial é dono.

Por volta das 13h50 de terça-feira (28/11), José teria mandado uma mensagem para a mulher perguntando se ela tinha almoçado. Depois, o celular ficou sem sinal. “Achávamos que tinha descarregado ou algo do tipo. À noite, recebi dos colegas militares a informação acerca do carro dele carbonizado. É uma infelicidade pelo fato dele estar desaparecido”, afirmou o irmão.

O irmão disse, ainda, que o local onde a caminhonete foi localizada não faz parte da rota Águas Lindas e DF. A família não sabe dizer se o agente chegou a pegar o dinheiro, com quem e onde. O caso é investigado pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). O delegado Thiago Rocha, que conduz as apurações, informou que aguarda o laudo pericial do veículo.