O brasileiro Márcio Rodrigues da Silva foi localizado nesta terça-feira (21/11), depois de viajar e desaparecer por 13 dias na Suíça. O empresário de 44 anos embarcou de São Paulo para Zurique à negócios no dia 7 de novembro. Em nota, pelas redes sociais, familiares informaram que Márcio havia sido encontrado e agradeceram por apoio durante as buscas.

Esclarecimentos sobre o local e as condições em que o brasileiro foi encontrado ainda não foram divulgados. No entanto, o cunhado de Márcio, Carlos Cera, contou ao portal "G1 "que o homem foi mantido em cativeiro durante o desaparecimento. Nesse período, o caso foi investigado pela Polícia Federal, com apoio da Interpol e da polícia local em Zurique.

A esposa do brasileiro, Ana Lucia Rodrigues, relatou que seu último contato com o marido havia sido no dia 8 de novembro, quando ele já estava no aeroporto de Zurique. Antes de desaparecer, Márcio enviou um áudio à mulher dizendo que havia caído em uma “cilada”.

O empresário estava no país europeu para assinar documentos com investidores com quem havia negociado pela internet. Por meio de mensagens de áudio, com tom de preocupação, ele pediu por orações e relatou à esposa que estava aguardando seu passaporte que havia sido levado.

"Ora por mim, porque eu acho que caí numa cilada. Meu Deus, daqui a uma meia hora eu vou saber o que vai acontecer comigo. Eles disseram que em 15 minutos, meia hora, me trazem o passaporte. Só que eu estou esperando aqui há quase quatro horas.”, disse pouco antes de perder o sinal e cortar o contato com Ana Lucia.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio de nota enviada ao jornal "Correio Braziliense", afirmou que acompanha a situação de Márcio, mas que detalhes sobre a situação do empresário são sigilosos.

Segundo o cunhado, o brasileiro teria fugido de um cativeiro e entrado em contato com a família e com a policia. Ana Lucia informou que o marido está “bem, na medida do possível”.

As duas malas que o homem levou para a Suíça foram extraviadas e, até o momento, não foram localizadas. Ainda não se sabe também sobre a data de retorno de Márcio Rodrigues ao Brasil.